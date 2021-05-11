Около 60% полицейских и военных поддержали бы Ле Пен во II туре выборов президента - опрос

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 60% французских полицейских и военных готовы поддержать лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции в 2022 году. Об этом сообщил во вторник телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный Институтом опросов общественного мнения Ipsos (ИПСОС).

Согласно его данным, за Ле Пен готовы проголосовать 44% представителей правоохранительных органов и вооруженных сил. В случае попадания во второй тур ее поддержали бы 60%, тогда как действующий президент страны Эмманюэль Макрон может рассчитывать пока лишь на 20%. Согласно мнению экспертов, результаты опроса демонстрируют, что представители этих профессий благосклонно относятся к предложениям "Национального объединения".

Опрос проводился с 9 по 15 апреля.

Последние президентские выборы во Франции состоялись в 2017 году. Тогда в первом туре Макрон, баллотировавшийся от центристского движения "На марше" (ныне - партия "Республика на марше"), получил 24,01% голосов, Ле Пен заняла второе место с 21,30% голосов. Во втором туре Макрон был избран президентом, получив 66,10% голосов. Ле Пен набрала 33,90% голосов.

Глава государства избирается во Франции на пятилетний срок. Очередные выборы президента должны пройти весной 2022 года.