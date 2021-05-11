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План по вакцинации от коронавируса в Вооруженных силах РФ выполнен - Шойгу

16:00 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 800 тысяч человек привиты от коронавируса в Вооруженных силах России, план по вакцинации выполнен. Об этом сообщил во вторник на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"К сегодняшнему дню министерством обороны получено 850 тысяч доз препарата "Спутник V", привито более 800 тысяч человек. План по вакцинации выполнен, но активная работа в данном направлении в вооруженных силах продолжается", - сказал Шойгу.

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