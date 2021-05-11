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Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Курганской области

16:12 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек погибли и пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на автодороге в Курганской области. Об этом сообщили во вторник в Telegram-канале правительства области. По предварительным данным, на трассе столкнулись микроавтобус с тюменскими номерами и автомобиль Audi Q7 с курганскими номерами.

"В Курганской области развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП, которое случилось 11 мая на автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган. <…> В микроавтобусе находились 8 человек, четверо погибли, в том числе один ребенок. Четверо пострадавших находятся в больнице в Шадринске. В иномарке находились два человека, водитель легкового автомобиля погиб, пассажирка доставлена в больницу с травмами", - говорится в сообщении.

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