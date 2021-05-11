Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Курганской области
16:12 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек погибли и пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на автодороге в Курганской области. Об этом сообщили во вторник в Telegram-канале правительства области. По предварительным данным, на трассе столкнулись микроавтобус с тюменскими номерами и автомобиль Audi Q7 с курганскими номерами.
"В Курганской области развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП, которое случилось 11 мая на автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган. <…> В микроавтобусе находились 8 человек, четверо погибли, в том числе один ребенок. Четверо пострадавших находятся в больнице в Шадринске. В иномарке находились два человека, водитель легкового автомобиля погиб, пассажирка доставлена в больницу с травмами", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:00 11.05.2021
- План по вакцинации от коронавируса в Вооруженных силах РФ выполнен - Шойгу
- 15:32 11.05.2021
- Около 60% полицейских и военных поддержали бы Ле Пен во II туре выборов президента - опрос
- 15:12 11.05.2021
- Госдума проголосовала за денонсацию налогового соглашения с Нидерландами
- 15:10 11.05.2021
- Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
- 15:00 11.05.2021
- Радикалы из Газы выпустили не менее 40 ракет по Ашкелону и Ашдоду в Израиле
- 14:32 11.05.2021
- Более 90% коралловых рифов погибнут к 2050 году, если выбросы парниковых газов увеличатся
- 14:12 11.05.2021
- В Британии примут законы против враждебной деятельности иностранных государств - королева
- 14:00 11.05.2021
- Российский истребитель сопроводил три военных самолета Франции над Черным морем
- 13:32 11.05.2021
- Израиль подтягивает к границе с Газой дополнительную артиллерию - СМИ
- 13:20 11.05.2021
- Электричество для промышленности существенно подорожает - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать