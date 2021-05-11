Двум депутатам Рады предъявлены обвинения в госизмене - генпрокурор Украины

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала документы о предъявлении обвинения двум депутатам парламента в связи с подозрениями их в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Об этом она сообщила во вторник на своей странице в "Фейсбуке", назвав лишь первые буквы фамилий депутатов - "М и К".

"Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении (предъявлении обвинения - прим. ТАСС) двум народным депутатам украинского парламента - М и К", - написала она. Венедиктова добавила, что "народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму (Киев отказывается признавать Крым российским - прим. ТАСС)".

Депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак и являются теми парламентариями, о возбуждении дела по факту госизмены в отношении которых сообщила ранее во вторник генпрокурор страны Ирина Венедиктова. Такую информацию распространил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от партии экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Спасибо Ирине Венедиктовой за то, что подписала подозрение (предъявила обвинение - прим. ТАСС). Медведчук должен сидеть в тюрьме", - отметил Гончаренко. Эту запись депутат выложил в качестве комментария к сообщению другого Telegram-канала о том, что обвинения предъявлены против Медведчука и Козака.

Гончаренко также напомнил, что ранее он обращался в Госбюро расследований (ГБР) с заявлениями о якобы имевших место фактах совершения преступлений Медведчуком и Козаком. "По моему заявлению ГБР сообщало, что открыло уголовное дело против Медведчука и Козака", - написал депутат.