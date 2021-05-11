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Германская полиция обеспокоена ростом потока мигрантов на "балканском маршруте"

18:30 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер обеспокоен текущей миграционной ситуацией, связанной с увеличением числа мигрантов, прибывающих в ФРГ по балканскому маршруту.

"Становится очевидным, что число мигрантов вновь значительно увеличивается, особенно на балканском маршруте", - заявил Зеехофер во вторник агентству ДПА. При этом он добавил, что поднимет данный вопрос для обсуждения в самое ближайшее время. "Мы должны что-то сделать, чтобы не вернуться к критическим масштабам [миграционного кризиса]", - подчеркнул глава МВД.

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