СБУ подозревает Медведчука в передаче секретных данных России

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Украины подозревают главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Верховной рады Виктора Медведчука в том, что он в 2020 году передал секретные данные о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) находившемуся в РФ депутату Рады Тарасу Козаку. Об этом на брифинге во вторник сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Уголовное дело касается и Медведчука, и Козака. Этот эпизод случился в августе 2020 года. В частности, господин Медведчук направил Козаку, который тогда пребывал на территории Российской Федерации <...>, секретные данные о расположении секретного воинского поздравления ВСУ - о его личном составе и боевой подготовке", - утверждает Баканов.

По мнению украинской стороны, сведения предназначались спецслужбам России. "Такой себе подарок спецслужбам РФ. По мнению следствиям, именно ей (России - прим. ТАСС) предназначалась эта информация", - заявил глава СБУ.