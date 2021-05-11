Володин: Звучат предложения уйти от анонимности в интернете...

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения уйти от анонимности в интернете необходимо обсуждать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после стрельбы в казанской школе.

"Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать", - написал Володин в своем телеграм-канале.