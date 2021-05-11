В Тель-Авиве сработали сигналы воздушной тревоги

21:20 Источник: Интерфакс

Сирены воздушной тревоги сработали во вторник вечером в Иерусалиме, сообщает Associated Press.

Одновременно с этим в секторе Газа было слышно, как боевики запускают ракеты. Предполагается, что их целью был именно Тель-Авив.

При этом, по некоторым данным, в Тель-Авиве и в центральной части Израиля после объявления тревоги были слышны звуки взрывов.