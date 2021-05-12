Аэропорт имени Бен Гуриона из-за ракетных атак прервал работу
22:33 11.05.2021 Источник: Интерфакс
Международный аэропорт имени Бен Гуриона близ Тель-Авива временно прекратил работу из-за палестинской ракетной атаки, сообщает The Times of Israel.
Рейсы, направляющиеся в Тель-Авив, теперь перенаправляют на Кипр.
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