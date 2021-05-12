0
0
120
НОВОСТИ

Аэропорт имени Бен Гуриона из-за ракетных атак прервал работу

22:33 11.05.2021 Источник: Интерфакс

Международный аэропорт имени Бен Гуриона близ Тель-Авива временно прекратил работу из-за палестинской ракетной атаки, сообщает The Times of Israel.

Рейсы, направляющиеся в Тель-Авив, теперь перенаправляют на Кипр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:48 11.05.2021
Сбер открыл счет Российскому Красному Кресту для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Татарстане
0
216
21:20 11.05.2021
В Тель-Авиве сработали сигналы воздушной тревоги
0
224
20:30 11.05.2021
Володин: Звучат предложения уйти от анонимности в интернете...
0
267
19:30 11.05.2021
Против боевиков из Газы Израиль направил новейшие истребители F-35
0
360
19:10 11.05.2021
Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу "Карат"
0
303
19:10 11.05.2021
СБУ подозревает Медведчука в передаче секретных данных России
0
342
18:30 11.05.2021
Германская полиция обеспокоена ростом потока мигрантов на "балканском маршруте"
0
364
18:15 11.05.2021
Двое детей после стрельбы в казанской школе наводятся в крайне тяжелом состоянии - Мурашко
0
364
17:40 11.05.2021
Россия высылает сотрудника посольства Румынии в ответ на действия Бухареста - МИД РФ
0
392
17:12 11.05.2021
Москалькова предложила повысить до 21 года возраст права на оружие, кроме служивших в ВС
0
389

Возврат к списку