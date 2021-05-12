Действия России и Китая в киберпространстве угрожают демократии - глава МИД Британии

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что действия России и Китая в киберпространстве направлены на подрыв основ демократических обществ. С таким утверждением, как сообщил британский МИД, он выступит в среду на конференции Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) Соединенного Королевства.

"Враждебные государственные акторы и криминальные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте скажем прямо: такие страны, как Россия, обязаны преследовать преступников, которые действуют с их территории, а не покрывать их", - приводит внешнеполитическое ведомство Великобритании выдержки из речи Рааба. При этом в распространенном тексте излагается версия, согласно которой "авторитарные режимы, включая Северную Корею, Иран, Россию и Китай, используют цифровые технологии для саботажа и кражи данных".

"Необходимо прояснить, как применяются правила в киберпространстве, и защититься от авторитарных режимов, которые не соблюдают принципы для достижения своих злонамеренных целей", - отмечается в речи Рааба. В заявлении также говорится, что Лондон выступает за создание "широкой коалиции стран для разработки международных правил, которые идут во благо всем". "Нашей целью должно быть создание свободного, открытого, мирного и безопасного киберспространства, которое выгодно всем странам и людям. Мы должны заключить соглашение о том, как реагировать на те государства, которые совершают злонамеренные кибератаки", - сказано в тексте.

Как ожидается, Рааб заявит о важности защиты национального киберпространства на примере сферы образования. "В марте, когда мы готовились к возобновлению занятий в классах в школах и университетах, порядка 80 учебных заведений столкнулись с кибератакой в виде программ-вымогателей, что вынудило в некоторых случаях отстрочить возвращение за парты. Вот почему мы помогаем организациям по всей Великобритании защитить себя", - говорится в заявлении.

В апреле NCSC при Центре правительственной связи Великобритании утверждал, что Служба внешней разведки (СВР) России, вероятно, стоит за взломом программного обеспечения американской компании SolarWinds ("Соларуиндс"). Тогда Рааб выступил с утверждением, что действия России носят злонамеренный характер, пообещав, что будет всегда стараться публично указывать на них. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".