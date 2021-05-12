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Посольство США в России сегодня прекращает выдачу недипломатических неиммиграционных виз

09:32 12.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Посольство США в Москве сегодня прекращает выдачу недипломатических неиммиграционных виз. В дипмиссии это объясняют тем, что 23 апреля правительство России запретило американскому посольству принимать на работу иностранных граждан в любом качестве. Это привело к сокращению штата консульских работников на 75%, что сделало невозможным предоставление визовых услуг. Как отметили в посольстве, очень ограниченное количество заявлений на иммиграционные визы будет рассмотрено в чрезвычайных ситуациях.  Эхо Москвы

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