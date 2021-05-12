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НОВОСТИ

Индия обновила антирекорд по суточному приросту смертей от коронавируса

10:00 12.05.2021 Источник: Газета.Ru

В Индии зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от новой коронавирусной инфекции за сутки, свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения. За минувшие сутки в стране скончались 4205 человек от коронавируса нового типа, при этом общее число летальных исходов заболевания в стране превысило 250 тысяч.

За весь период пандемии коронавирусом заразились более 23 млн жителей Индии, вылечились более 19,3 млн человек, в настоящее время болеют 3,7 млн.

Индия занимает второе место в мире после Соединенных Штатов по числу случаев COVID-19. Предыдущий антирекорд по числу смертей от коронавирусной инфекции был также установлен в Индии 5 мая текущего года, тогда за сутки скончались 3780 заболевших.  Газета.Ru

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