В Крыму задержан мужчина, грозившийся в соцсетях взорвать школу - источник

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители задержали в Красногвардейском районе Крыма мужчину, который угрожал в соцсетях взорвать школу, чтобы таким образом проверить работу спецслужб. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных структурах полуострова.

"В Красногвардейском районе задержан мужчина, который, по информации правоохранительных органов, разместил в социальной сети сообщение о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями правоохранительных органов региона ТАСС пока не располагает.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. По данным местных властей, погибли девять человек - семеро детей, учительница и сотрудница школы, еще 21 человек ранен. Нападавший задержан. Жители Керчи, где в октябре 2018 года студент открыл стрельбу и устроил взрыв в Керченском политехническом колледже, во вторник несли цветы и игрушки к импровизированному мемориалу, организованному в центре города в память о жертвах стрельбы в Казани.