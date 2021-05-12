РФ входит в шестерку ведущих биотехнологических держав мира - Мишустин
12:00 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия входит в шестерку ведущих биотехнологических держав в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду с отчетом в Госдуме.
"Сегодня наша страна - одна из ведущих биотехнологических держав, и решать задачи в этой сфере способны лишь шесть стран мира", - сказал председатель правительства.
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