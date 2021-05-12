Король и наследный принц Саудовской Аравии зарегистрировались в качестве доноров органов

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

85-летний король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и 35-летний наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд зарегистрировались в среду в качестве доноров органов. Об этом сообщает газета "Араб ньюс" со ссылкой на заявление саудовского королевского двора.

Своим жестом члены королевской семьи намерены "подать пример всем подданным и жителям Саудовской Аравии, чтобы те тоже зарегистрировались в программе донорства органов", отмечается в заявлении и добавляется, что донорство органов зачастую становится единственной возможностью спасти жизнь другого человека и его последней надеждой.

По информации издания, вслед за королем и наследным принцем в качестве доноров органов зарегистрировались не менее 10 крупных чиновников.

В 1985 году в Саудовской Аравии был основан Национальный почечный фонд (National Kidney Foundation), первое медицинское учреждение такого рода в королевстве, в котором проводилась трансплантации органов. В 1993 году он был переименован в Саудовский центра трансплантации органов (Saudi Center for Organ Transplantation).