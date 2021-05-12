Более 10 млн россиян уже завершили вакцинацию от коронавируса - Голикова
15:32 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 10 млн россиян прошли полный курс вакцинации двумя компонентами вакцины от коронавируса, при этом первую прививку на данным момент сделали 14 млн человек. Об этом заявила журналистам в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Более 24 млн доз вакцин использовано. У нас более 14 млн [привито] первым компонентом и почти 10 млн [получили] две [дозы]", - сказала она.
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