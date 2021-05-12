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НОВОСТИ

Соцпартия Молдавии сформировала избирательный блок с компартией - Додон

17:12 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) подписали соглашение о создании электорального блока для участия в досрочных парламентских выборах 11 июля. Об этом сообщил в среду лидер ПСРМ, экс-президент страны Игорь Додон.

"Сегодня днем вместе с председателем ПКРМ Владимиром Ворониным я подписал официальный документ о создании Избирательного блока ПСРМ и ПКРМ", - написал Додон на своей странице в "Фейсбуке".

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