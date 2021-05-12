Стрелявший в Казани сделал канал в "Телеграме" публичным за 15 минут до трагедии - Дуров
17:00 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший ученик школы № 175 в Казани, устроивший стрельбу в учебном заведении, завел канал в "Телеграме" за 20 минут до трагедии и только за 15 минут сделал его публичным. Об этом заявил в среду основатель мессенджера Павел Дуров.
"Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого телеграм-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник - сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку", - написал Дуров в своем официальном канале.
По его словам, модераторы заблокировали канал за призывы к насилию в течение часа после получения первых жалоб. "Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики", - подчеркнул основатель "Телеграма".
В результате стрельбы в казанской гимназии № 175 во вторник погибли 9 человек, еще 23 пострадали. Нападавший был задержан.
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