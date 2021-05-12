17:40 Источник: Эхо Москвы

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич будет отбывать наказание в британской тюрьме. Ранее его приговорили к пожизненному сроку по обвинению в военных преступлениях и геноциде во время войны в Боснии и Герцеговине. О переводе осужденного в Соединенное королевство объявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

Караджич был задержан 13 лет назад. После решения трибунала он содержался в следственном изоляторе в Гааге. Эхо Москвы