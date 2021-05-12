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НОВОСТИ

Радован Караджич будет отбывать наказание в британской тюрьме

17:40 12.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич будет отбывать наказание в британской тюрьме. Ранее его приговорили к пожизненному сроку по обвинению в военных преступлениях и геноциде во время войны в Боснии и Герцеговине. О переводе осужденного в Соединенное королевство объявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб

Караджич был задержан 13 лет назад. После решения трибунала он содержался в следственном изоляторе в Гааге.  Эхо Москвы

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