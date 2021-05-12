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Главную внутреннюю угрозу США в 2021 году представляет расовый экстремизм - Минюст

18:20 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расовый и этнически мотивированный экстремизм представляет главную внутреннюю угрозу для США в 2021 году. Об этом заявил в среду министр юстиции и генеральный прокурор страны Меррик Гарленд на слушаниях в комитете по бюджетным ассигнованиям Сената США. Трансляция велась на сайте комитета.

"Внутренний насильственный экстремизм представляет повышенную угрозу [для США] в 2021 году", - сказал он. По словам генпрокурора, "основная угроза исходит от расовых и этнически мотивированных экстремистов, особенно тех, кто выступает за превосходство белой расы". Генпрокурор также напомнил о самых громких преступлениях сторонников идеи превосходства белой расы последних лет, в частности о нападениях на прихожан синагоги в Питтсбурге и афроамериканской церкви в Чарльстоне, в результате которых были убиты 20 человек. Также министр юстиции назвал одной из главных внутренних угроз антигосударственный насильственный экстремизм.

Гарленд подчеркнул, что для борьбы с этими явлениями "требуется беспрецедентный уровень сотрудничества всех служб безопасности и правительства".

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