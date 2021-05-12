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В зал суда доставили обвиняемого в нападении на школу в Казани

18:30 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвиняемый в нападении на школу в Казани Ильназ Галявиев доставлен в зал Советского районного суда города для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следствия, передает корр. ТАСС из зала суда.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Всего в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе 7 детей, 23 человека находятся в больнице. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

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