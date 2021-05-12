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Обвиняемый в нападении на школу в Казани арестован судом на два месяца

19:10 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Казани арестовал на 2 месяца обвиняемого в нападении на школу № 175 Ильназа Галявиева, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 11 июля 2021 года", - огласил решение судья.

Обвиняемый в ходе заседания заявил, что согласен с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее его адвокат отмечал, что примет сторону обвиняемого, однако, не сомневается, что подзащитного заключат под стражу.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 ранены. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

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