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Американские ученые разработали нейропротез, трансформирующий мысли в печатный текст

19:20 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские нейрофизиологи разработали новый интерфейс "мозг-компьютер", способный напрямую преобразовывать человеческие мысли в печатный текст со скоростью примерно 90 символов в минуту, и успешно подключили его к мозгу парализованного инвалида. Об этом в среду сообщила пресс-служба Стэнфордского университета со ссылкой на статью в журнале Nature.

"Наша система достигла рекордной скорости работы за счет того, что мы напрямую считываем буквы, которые пациент рисует в уме. Как оказалось, каждый подобный символ ассоциируется с уникальным рисунком активности мозга, что позволяет компьютеру быстро распознавать мысли, при этом почти не совершать ошибок при печати текста", - заявил научный сотрудник Стэнфордского университета (США) Френсис Уиллетт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

За последние десять лет нейрофизиологи и биоинженеры создали десятки различных киберпротезов, искусственных конечностей и органов чувств, которые можно подключать к головному или спинному мозгу человека и животных при помощи специальных систем, которые ученые называют нейроинтерфейсами.

К примеру, в 2012 году ученые из Стэнфорда и Брауновского университета впервые подключили кибернетическую руку к мозгу парализованной женщины и дали ей возможность самостоятельно выпить чашку кофе. В 2016 году специалисты из американского Университета Дьюка в Дареме подключили мозг пациента к роботизированной коляске, а год назад им удалось вернуть ему способность ходить при помощи специального стимулятора спинного мозга.

Подобные усилия ученых, как отмечает Уиллетт, направлены в том числе на создание более удобных форм коммуникации. В частности, за последние семь лет ученые создали несколько десятков нейроинтерфейсов, трансформирующих активность мозга пациентов в устную или письменную речь.

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