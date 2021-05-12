Высотка в центре Газы, где располагались многие СМИ, разрушена ракетным ударом Израиля

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестнадцатиэтажное здание в центре сектора Газа разрушено в среду в результате ракетного удара Израиля. Кадры обстрела транслирует в прямом эфире арабский телеканал "Аль-Джазира".



В Бурж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук") располагались офисы ряда палестинских телеканалов, информационных изданий и компаний, коммерческие магазины и жилые помещения. После прямого попадания нескольких ракет высотка была частично разрушена. Уцелела лишь одна секция, однако и она рухнула после третьего попадания.



Информация о жертвах не поступала. Как уточнил палестинский информационный портал "Сава", Израиль заранее предупредил местных жителей о планируемых целях, поэтому людей успели оперативно эвакуировать.



За минувшие сутки это уже третье высотное здание, уничтоженное ракетными ударами. Во вторник были разрушены Бурж-Ханади ("Башня Ханади") - четырнадцатиэтажная высотка, где размещались гостиничные номера и офисные помещения, а также восьмиэтажное строение Бурж аль-Джаухара ("Башня Джаухара"), в которой находился офис телеканала "Аль- Мамляка" и другие средства массовой информации сектора Газа, а также квартиры. Все находившиеся в зданиях люди были оперативно эвакуированы после уведомления израильской стороны.



