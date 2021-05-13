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Для борьбы с инфляцией в Гонконге выпустят крупнейшую партию облигаций

07:40 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Гонконга выпустят в июне текущего года для розничных инвесторов крупнейшую за все время партию специальных облигаций iBonds ("айбондс"), которые призваны защитить население от инфляции. Об этом сообщила в четверг газета "Саут Чайна морнинг пост".

Предполагается, что таких ценных бумаг будет выпущено на сумму от 15 млрд до 20 млрд гонконгских долларов (1,93 - 2,6 млрд долларов США) со сроком погашения три года. Проценты будут выплачиваться держателям каждые шесть месяцев по ставке, которая будет зависеть от курса инфляции и при этом будет гарантированно не ниже 2%.

"IBonds предоставляют населению безопасный и привлекательный вариант инвестирования. Независимо от того, каким будет уровень инфляции, выплаты будут идти в полном объеме в установленный срок", - отметила представитель Управления денежного обращения Гонконга (выполняет функции Центробанка) Клара Чан.

Эксперты отмечают, что этот финансовый продукт поможет населению справиться с ростом цен и обеспечить безопасные вложения в условиях нестабильности, повышенных рисков и волатильности на рынке в условиях пандемии коронавируса.

Книга заявок на облигации будет открыта с 1 по 11 июня, а их выпуск намечен на 23 июня.

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