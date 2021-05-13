Для переговоров о прекращении огня в Газу прибыли египетские посредники

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация египетских посредников прибыла в четверг в сектор Газа для переговоров с руководством контролирующего прибрежный анклав движения ХАМАС о прекращении огня с Израилем. Об этом сообщил ТАСС источник в Каире.



По его словам, представители службы египетской разведки пересекли границу через КПП "Рафах", который открылся после полуночи для приема пострадавших в результате израильских ракетных ударов. "Мы работаем над тем, чтобы остановить кровопролитие и облегчить страдания жителей сектора Газа, - сказал собеседник агентства. - Мы также проводим интенсивные консультации с Израилем, чтобы остановить военную эскалацию".



Каир, традиционно выступающий посредником между палестинцами и израильтянами, предпринимает активные усилия по скорейшему прекращению огня, контактируя с обеими сторонами. Планировалось, что две делегации службы египетской разведки направятся в Газу и Тель-Авив. Однако в среду телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники сообщил, что Израиль уведомил египетских посредников об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС и прекращения огня до завершения масштабной операции против этого радикального движения.



