При текущем уровне добыче угля РФ обеспечена запасами на 100 лет - Минприроды
08:10 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Обеспеченность угольной промышленности запасами угля распределенного фонда недр при текущем уровне добычи в среднем составляет порядка 100 лет", - отметили в пресс- службе.
При этом в Минприроды подчеркнули, что в распределенном фонде недр учитываются только 17% от общего количества запасов - 47,3 млрд тонн. По состоянию на 1 января 2020 г. общий объем запасов угля в России составляет 275,4 млрд тонн. "При вовлечении в эксплуатацию запасов угля нераспределенного фонда недр обеспеченность угледобывающей промышленности вырастет не менее чем на 200 лет", - добавили в министерстве.
Согласно данным Минприроды, запасы угля в России расположены в границах 22 угольных бассейнов и 146 отдельных месторождений. Более половины от общего количества запасов составляет бурый уголь - 146 млрд тонн. На каменный уголь приходится 120,4 млрд тонн, из которых 50,1 млрд тонн пригодны для коксования. Запасы антрацитов учитываются в объеме 9 млрд тонн. Порядка 174,6 млрд тонн (63%) запасов угля пригодны для условий открытой обработки.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов в интервью изданию РБК оценил обеспеченность России запасами нефти в 59 лет, природным газом - в 103 года.
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