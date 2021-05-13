Блинкен заявил Аббасу, что палестинцы и израильтяне достойны равных свобод и безопасности

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом подчеркнул важность прекращения насилия между палестинцами и израильтянами, а также выразил уверенность в необходимости обеспечения для них равных свобод и безопасности. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Стороны обсудили насилие в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Госсекретарь выразил соболезнования в связи с гибелью людей, - сообщили в пресс- службе. - Госсекретарь США осудил ракетные обстрелы и подчеркнул важность деэскалации напряженности и прекращения нынешнего насилия. Энтони Блинкен также выразил уверенность в том, что палестинцы и израильтяне заслуживают равных свобод, достоинства, безопасности и процветания".

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как информировал ранее Минздрав прибрежного анклава, в результате непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору погибли 67 палестинцев, включая 17 несовершеннолетних и шесть женщин. Порядка 388 человек получили ранения. Между тем вследствие ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее шести израильтян.