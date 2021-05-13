Азербайджанские военные пересекли границу Армении - Пашинян

09:05 Источник: Эхо Москвы

Обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе. Премьер-министр Армении обвинил Азербайджан в посягательстве на территорию республики. Выступая на заседании Совета безопасности, Никол Пашинян сказал, что азербайджанские военные пересекли границу, пройдя вглубь на 3,5 километра. Они попытались окружить озеро Севлич. Глава армянского правительства назвал их действия диверсией. В Баку объясняют, что проводят работы по определению границы.

Президент Турции приедет сегодня в Нагорный Карабах. Ожидается, что он встретит там мусульманский праздник Ураза-байрам.

Реджэп Эрдоган посетит город Шушу. Как сообщало агентство Report, он приедет туда вместе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Ранее турецкий президент сказал, что сейчас важно, чтобы тюркоязычные страны продолжили поддерживать Баку в деле «защиты и возрождения тюркских памятников в Карабахе.

На прошлой неделе Алиев официально объявил Шушу культурной столицей Азербайджана. В распоряжении президента сказано, что это нужно для «восстановления исторического облика города». Также для привлечения в Шушу туристов там сейчас прокладывают новые дороги, а неподалеку строят новый международный аэропорт.

Азербайджан восстановил контроль за этим городом только минувшей осенью после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Взятие Шуши было ключевым событием, после которого стороны подписали соглашение о прекращении огня.

Шуша находилась под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1992-ого года. Население города составляет несколько тысяч человек. Эхо Москвы