Джозеф Байден считает, что президентом США должен был стать его старший сын Бо

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской администрации Джо Байден считает, что президентом США должен был стать его старший сын Бо, ушедший из жизни в мае 2015 года. С таким признанием хозяин Белого дома выступил в среду в интервью телеканалу Эм-эс-эн-би-си.

Вопрос о Бо был задан президенту в самом конце беседы, которая была посвящена в основном борьбе с распространением нового коронавируса в стране. "Вы меня всегда застаете врасплох с [вопросами о] Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле", - заявил Джо Байден.

Бо Байден умер от рака мозга, когда ему было 46 лет. Лишь незадолго до смерти он оставил должность генерального прокурора родного штата Делавэр. Смерть Бо Байдена стала большим ударом для отца, который во второй раз пережил потерю близких людей. Первая жена и 13-месячная дочь Джо Байдена погибли в автокатастрофе в 1972 году.

Бо умер в то время, когда Джо Байден рассматривал возможность участия в американских президентских выборах 2016 года. Джо Байден учитывал тогда в том числе готовность членов своей семьи, которые, как и он сам, скорбели из-за утраты близкого, к долгой и изнурительной агитационной кампании. Как объявил в итоге в ту пору Джо Байден, он решил не включаться в гонку, несмотря на то, что Бо незадолго до смерти, по данным американской печати, уговаривал отца принять участие в выборах.

В 2008-2009 годах Бо Байден в составе своего подразделения Национальной гвардии Делавэра принимал участие в военной операции США в Ираке. Был военным юристом, имел звание майора. Служил в Ираке под командованием нынешнего министра обороны США Ллойда Остина, который тогда находился на действительной военной службе в генеральском чине.