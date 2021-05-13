Россия не планирует поглотить ДНР и ЛНР - Песков
13:00 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не планирует поглощение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление ЕС о том, что российская сторона якобы намерена поглотить провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - сказал представитель Кремля.
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