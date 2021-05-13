Черноморский флот получит новые корабли с высокоточным оружием
13:20 13.05.2021 Источник: Интерфакс
Новые корабли с высокоточным оружием скоро получит российский Черноморский флот, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Евменов.
"В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Черноморского флота надводными кораблями с высокоточным оружием. Будет активно продолжено оснащение новыми техникой и вооружением береговой составляющей Черноморского флота и, в частности, морской пехоты", - говорится в поздравительной телеграмме главкома ВМФ по случаю Дня ЧФ. Текст телеграммы распространила в четверг пресс-служба Минобороны России.
Евменов отметил, что развивается морская авиация, инфраструктура базирования ЧФ. "Все эти меры предпринимаются в целях эффективного выполнения задач черноморцами в своей операционной зоне ответственности, а также недопущения даже малейших угроз в адрес России на южном направлении", - подчеркнул адмирал.
По его словам, важнейшим направлением является "совершенствование структуры базирования, обладающей самодостаточностью в вопросах обеспечения деятельности надводной, подводной, авиационной, береговой составляющих Черноморского флота".
"Будет продолжено развитие научной и образовательной базы Черноморского флота, развитие системы сервисного обслуживания кораблей и подводных лодок", - отметил главком.
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