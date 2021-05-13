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Финал футбольной Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту

14:00 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финальный матч Лиги чемпионов по футболу между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет в Порту. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально матч должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Финальная встреча состоится 29 мая в присутствии 6 тыс. болельщиков.

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