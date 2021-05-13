Финал футбольной Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финальный матч Лиги чемпионов по футболу между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет в Порту. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально матч должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Финальная встреча состоится 29 мая в присутствии 6 тыс. болельщиков.