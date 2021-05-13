Дело возбуждено в отношении подростка, угрожавшего повторить казанские события в Приамурье
14:32 13.05.2021 Источник: Интерфакс
Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который высказал угрозы в адрес одной из школ Амурской области, обещая повторить трагедию в Казани, передано в региональное следственное управление, сообщает пресс-служба ведомства.
"Следователями проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъята компьютерная техника и электронные носители, с помощью которых он выходил в социальные сети. В рамках экспертиз будет изучена его переписка с другими пользователями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в доме несовершеннолетнего не найдены какие-либо предметы, которые указывали бы на планируемый теракт.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Как сообщалось, в четверг в школе N 27 в Благовещенске были прерваны занятия из-за поступившего сигнала о возможной чрезвычайной ситуации. Учебный процесс возобновлен после проверки школы оперативными службами. В одной из социальных сетей, где обсуждалась трагедия в Казани, несовершеннолетний высказал угрозу в адрес конкретной школы, обещая сделать тоже самое.
Сотрудники регионального УФСБ установили, что автором угроз является 17-летний житель Тамбовского района.
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