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НОВОСТИ

Дело возбуждено в отношении подростка, угрожавшего повторить казанские события в Приамурье

14:32 13.05.2021 Источник: Интерфакс

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который высказал угрозы в адрес одной из школ Амурской области, обещая повторить трагедию в Казани, передано в региональное следственное управление, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователями проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъята компьютерная техника и электронные носители, с помощью которых он выходил в социальные сети. В рамках экспертиз будет изучена его переписка с другими пользователями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме несовершеннолетнего не найдены какие-либо предметы, которые указывали бы на планируемый теракт.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщалось, в четверг в школе N 27 в Благовещенске были прерваны занятия из-за поступившего сигнала о возможной чрезвычайной ситуации. Учебный процесс возобновлен после проверки школы оперативными службами. В одной из социальных сетей, где обсуждалась трагедия в Казани, несовершеннолетний высказал угрозу в адрес конкретной школы, обещая сделать тоже самое.

Сотрудники регионального УФСБ установили, что автором угроз является 17-летний житель Тамбовского района.

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