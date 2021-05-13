Светлана Разворотнева: необходимо изменить систему оплаты за вывоз отходов
14:20 13.05.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
По словам правозащитницы, лишь 44,4% россиян тем или иным способом разделяют отходы, еще 25% готовы их сортировать при наличии соответствующей инфраструктуры. При этом 65% респондентов сообщили, что вблизи их жилья нет пунктов для сбора вторичного сырья. Работой региональных операторов не удовлетворены 78,3%, а ходом реформы – 47,1%, 10,1% - довольны ею, 42,8% жителей считают его нормальным.
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