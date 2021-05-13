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Светлана Разворотнева: необходимо изменить систему оплаты за вывоз отходов

14:20 13.05.2021

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Фото Екатерины Бибиковой
Российская система по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сейчас нацелена на увеличение количества мусора, из-за чего растут полигоны, увеличиваются платежи за вывоз отходов, страдает экология, считает член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева. По ее мнению, для уменьшения объемов отходов необходимо, чтобы при производстве продуктов массового потребления изготовители предусматривали последующие циклы жизни товара и унифицировали его для дальнейшей сортировки, что должно поощряться государством. Законодательство необходимо изменить таким образом, чтобы система переработки отходов была экономически выгодна и бизнесу, и людям. «Граждане должны иметь возможность сдавать вторсырье рядом с домом в комфортных и гигиеничных условиях современных сортировочных центров. И, конечно, очень важно изменить систему оплаты за вывоз отходов: региональные операторы должны получать средства граждан по факту, то есть за количество вывозимого мусора, а не по нормативу. Это только первые шаги, которые мы обязаны совершить уже сейчас», - уверена Разворотнева.

По словам правозащитницы, лишь 44,4% россиян тем или иным способом разделяют отходы, еще 25% готовы их сортировать при наличии соответствующей инфраструктуры. При этом 65% респондентов сообщили, что вблизи их жилья нет пунктов для сбора вторичного сырья. Работой региональных операторов не удовлетворены 78,3%, а ходом реформы – 47,1%, 10,1% - довольны ею, 42,8% жителей считают его нормальным.

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