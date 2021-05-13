Суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Ройзману, арестованному на 9 суток

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свердловский областной суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде ареста на 9 суток за участие в несанкционированной акции, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Изменить - снизить срок административного ареста до одних суток", - сказал судья по итогам рассмотрения апелляции за участие в акции 21 апреля.

В среду Октябрьский районный суд города назначил по 9 суток административного ареста Ройзману за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля.