Суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Ройзману, арестованному на 9 суток
15:00 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свердловский областной суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде ареста на 9 суток за участие в несанкционированной акции, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Изменить - снизить срок административного ареста до одних суток", - сказал судья по итогам рассмотрения апелляции за участие в акции 21 апреля.
В среду Октябрьский районный суд города назначил по 9 суток административного ареста Ройзману за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля.
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