0
0
80
НОВОСТИ

Суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Ройзману, арестованному на 9 суток

15:00 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свердловский областной суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде ареста на 9 суток за участие в несанкционированной акции, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Изменить - снизить срок административного ареста до одних суток", - сказал судья по итогам рассмотрения апелляции за участие в акции 21 апреля.

В среду Октябрьский районный суд города назначил по 9 суток административного ареста Ройзману за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 13.05.2021
Все пострадавшие в результате ЧП в Казани получат необходимую помощь - Путин
0
49
14:32 13.05.2021
Дело возбуждено в отношении подростка, угрожавшего повторить казанские события в Приамурье
0
134
14:20 13.05.2021
Светлана Разворотнева: необходимо изменить систему оплаты за вывоз отходов
0
131
14:12 13.05.2021
Собор Святого Павла в Лондоне может закрыться из-за нехватки средств - ТВ
0
145
14:00 13.05.2021
Финал футбольной Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту
0
148
13:32 13.05.2021
Песков сравнил правительство Мишустина с пожарной командой в борьбе с кризисом
0
208
13:20 13.05.2021
Черноморский флот получит новые корабли с высокоточным оружием
0
192
13:06 13.05.2021
Сбербанк отпразднует 180-летие вместе с клиентами
0
219
13:05 13.05.2021
Число исследователей в РФ сократилось на 17,5% при росте в других странах до 130% - РАН
0
249
13:00 13.05.2021
Россия не планирует поглотить ДНР и ЛНР - Песков
0
240

Возврат к списку