Все пострадавшие в результате ЧП в Казани получат необходимую помощь - Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пострадавшие в результате ЧП в казанской школе получат всю необходимую помощь и поддержку. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, открывая совещание с правительством.

"Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь", - заявил президент.