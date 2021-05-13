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Все пострадавшие в результате ЧП в Казани получат необходимую помощь - Путин

15:12 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пострадавшие в результате ЧП в казанской школе получат всю необходимую помощь и поддержку. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, открывая совещание с правительством.

"Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь", - заявил президент.

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