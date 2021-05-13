Зимой на МКС на "Союзе" полетит космический турист из Японии
16:12 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава приступил к тренировкам перед полетом на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-20" в декабре этого года. Об этом говорится в сообщении Space Adventures, распространенном в четверг.
"Space Adventures, Inc. <...> объявляет, что Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии на Международную космическую станцию (МКС), успешно сдав необходимые медицинские осмотры. Он и его помощник по бизнесу Йозо Хирано планируют полететь на российском "Союзе МС-20" с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.
Новости
- 17:00 13.05.2021
- Берлин в качестве председателя СЕ вел себя как флагман антироссийских сил - Захарова
- 16:32 13.05.2021
- Кабмин предлагает запретить добычу китов и дельфинов
- 16:00 13.05.2021
- Путин попросил представить к наградам сотрудников гимназии в Казани, спасавших детей
- 15:59 13.05.2021
- Сбер занял 51 место в рейтинге крупнейших публичных компаний мира Global 2000
- 15:32 13.05.2021
- Вице-премьер Чехии Гамачек заявил, что ему поступают угрозы физической расправы
- 15:12 13.05.2021
- Все пострадавшие в результате ЧП в Казани получат необходимую помощь - Путин
- 15:00 13.05.2021
- Суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Ройзману, арестованному на 9 суток
- 14:32 13.05.2021
- Дело возбуждено в отношении подростка, угрожавшего повторить казанские события в Приамурье
- 14:20 13.05.2021
- Светлана Разворотнева: необходимо изменить систему оплаты за вывоз отходов
- 14:12 13.05.2021
- Собор Святого Павла в Лондоне может закрыться из-за нехватки средств - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать