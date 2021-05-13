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Зимой на МКС на "Союзе" полетит космический турист из Японии

16:12 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава приступил к тренировкам перед полетом на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-20" в декабре этого года. Об этом говорится в сообщении Space Adventures, распространенном в четверг.

"Space Adventures, Inc. <...> объявляет, что Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии на Международную космическую станцию (МКС), успешно сдав необходимые медицинские осмотры. Он и его помощник по бизнесу Йозо Хирано планируют полететь на российском "Союзе МС-20" с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

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