Берлин в качестве председателя СЕ вел себя как флагман антироссийских сил - Захарова
17:00 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия разочарована шестимесячным председательством Германии в Совете Европы (СЕ), Берлин вел себя как флагман антироссийских сил, а не лидер общеевропейской организации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы разочарованы председательством Германии в этой структуре [Совете Европы], руками которой была организована эта атака на нашу страну. На протяжении всех шести месяцев Берлин вел себя не как лидер общеевропейской организации, а как флагман антироссийских сил, ставил блоковые интересы выше уставной цели Совета Европы, а именно укрепления единства между его членами", - сказала она.
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