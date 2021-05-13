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НОВОСТИ

Боевое крыло ХАМАС объявило о нанесении удара по газовой платформе в Средиземном море - ТВ

17:12 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило в четверг об атаке на газовую платформу в Средиземном море с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников. Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин".

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