Гид из Непала дважды за четыре дня покорил Эверест, установив мировой рекорд

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горный проводник из Непала Мингма Тенджи Шерпа в течение 86 часов дважды совершил восхождение на высочайшую вершину мира - Эверест (Джомолунгму, 8 849 м). Как сообщило в четверг агентство Синьхуа, он установил мировой рекорд, совершив два последовательных подъема на эту гору за самое короткое время.

"Он дважды поднялся на гору Джомолунгма всего за четыре дня, это мировой рекорд, - приводит агентство слова представителя компании Seven Summit Treks ("Севен саммит трекс"), организовавшей оба подъема. - Ему потребовалось около 86 часов, чтобы совершить двойное восхождение".

Сначала непальский проводник в составе экспедиционной группы добрался до высочайшего пика мира 7 мая, а затем 11 мая.

Ранее мировой рекорд по самому быстрому последовательному восхождению на высочайшую вершину мира принадлежал индийской альпинистке Аншу Джамсенпе. В 2017 году она дважды покорила Эверест за 118 часов и 15 минут.

Эверест входит в гималайский хребет Махалангур-Химал, он расположен на границе Непала и Тибетского автономного района КНР. В 2020 году Непал и Китай вместе повторно измерили высоту этой горы, она составляет 8 848,86 метра.