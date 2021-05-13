Собянин: В рамках проекта «Искусство – детям» привели в порядок 125 зданий школ искусств

17:49

Выполнение проекта «Искусство – детям» позволило за несколько лет привести в порядок 125 зданий школ искусств в Москве. По словам мэра Сергея Собянина, в рамках проекта в учебных заведениях было обновлено оборудование и музыкальные инструменты. «В течение одного года - двух лет будет закончен. И все музыкальные школы Москвы будут в таком современном, добротном виде с первоклассными инструментами. Так что любители музыки и ребята, которые любят заниматься музыкой, могут, конечно, учиться в достойных условиях», - сообщил градоначальник, который осмотрел результаты капитального ремонта детской музыкальной хоровой школы «Весна» им А.С.Пономарева на северо-востоке мегаполиса.

«Знаменитая хоровая школа «Весна» после пару лет мучений тоже празднует, по сути дела, новоселье, - констатировал мэр. - Ремонт закончен, заканчивается комплектация оборудованием. Я думаю, к 1 сентября дети уже придут в новые классы с новым оборудованием, около 800 единиц закуплено».