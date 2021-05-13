В прошлом году военные вывезли из Арктики около 3 тыс. тонн металлолома
18:20 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, освоение Арктики - это целый комплекс мероприятий, включающих в себя в том числе строительство развитой современной инфраструктуры на островах арктических архипелагов, целенаправленную деятельность по охране окружающей среды и экологии, научно-исследовательскую и океанографическую деятельность.
"Только за 2020 год в рамках мероприятий по ликвидации экологического ущерба Арктике собрано 2 830 тонн металлолома и доставлено на материк", - сказал Моисеев.
По его словам, совместно с Русским географическим обществом в конце прошлого года обследованы объекты на архипелаге Новая Земля и в акватории Северного морского пути, в результате чего найдены более 120 экспонатов, имеющих важное историческое значение.
"В этом году эту работу также продолжим", - добавил командующий.
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