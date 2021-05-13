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Из Иордании направлена колонна с медицинской помощью палестинцам - агентство

18:40 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая колонна с собранной в Иордании медицинской помощью для палестинцев направилась в четверг из города Эз-Зарка в Рамаллу и Восточный Иерусалим. Как сообщило агентство Петра, иорданские частные фармацевтические компании пожертвовали перевязочные средства, антибиотики и препараты, применяемые при анестезии и хирургических операциях, на сумму свыше 1,6 млн долларов.

Король Абдалла II призвал в среду своих подданных молиться на мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза- байрам) "о спасении палестинских братьев и жителей Восточного Иерусалима". Он выступил с инициативой сбора срочной медицинской помощи, которая, по его словам, будет предназначена "гражданским лицам, пострадавшим от израильских атак".

Как заявил вице-премьер королевства Тауфик Кришан, к отправке в Рамаллу и Газу готовятся сейчас новые колонны. "Мы установим гуманитарный мост с Западным берегом реки Иордан и сектором Газа для поддержки стойкости и обеспечения всем необходимым палестинского населения", - отметил он.

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