Из Иордании направлена колонна с медицинской помощью палестинцам - агентство
18:40 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Абдалла II призвал в среду своих подданных молиться на мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза- байрам) "о спасении палестинских братьев и жителей Восточного Иерусалима". Он выступил с инициативой сбора срочной медицинской помощи, которая, по его словам, будет предназначена "гражданским лицам, пострадавшим от израильских атак".
Как заявил вице-премьер королевства Тауфик Кришан, к отправке в Рамаллу и Газу готовятся сейчас новые колонны. "Мы установим гуманитарный мост с Западным берегом реки Иордан и сектором Газа для поддержки стойкости и обеспечения всем необходимым палестинского населения", - отметил он.
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