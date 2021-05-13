В направлении южных израильских городов запущены новые ракеты ХАМАС - СМИ
19:10 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, несколько ракет было запущено в 18:00 по местному времени (совпадает с московским), в том числе в направлении городов Нетивот и Беэр-Шева. По данным радиостанции, новая серия ударов стала ответом ХАМАС на недавние жертвы среди своих бойцов, а также гражданского населения в прибрежном анклаве после израильских обстрелов.
Ранее в четверг боевое крыло ХАМАС объявило об атаке на газовую платформу в Средиземном море с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников "Шихаб".
С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали 87 палестинца, в том числе 18 несовершеннолетних лиц и восемь женщин. Порядка 530 человек получили ранения. Между тем вследствие ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее шести израильтян.
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