Для привлечения исламского финансирования Госдума проанализирует законодательство РФ
19:50 13.05.2021 Источник: Интерфакс
"Есть инициаторы, которые говорят, что необходимы точечные изменения в законы для того, чтобы простимулировать приток исламских финансов из ОАЭ, из других исламских стран. Для этого решили создать рабочую группу, которая изучит возможность использования инструментов исламского финансирования", - сказал Аксаков.
Глава комитета не исключил внесения определенных изменений в действующее российское законодательство с целью облегчения внедрения таких инструментов в правовой порядок.
"Есть депутаты, которые проявили интерес, говорят об этом, причем конкретно называют вопросы, которые необходимо отрегулировать. Они предлагают в законодательстве, возможно в законе "Об инвестиционных фондах", прописать, что будут использоваться так называемые альтернативные финансы, специальный будет раздел, который посвящен запретам и разрешениям", - уточнил депутат.
По мнению Аксакова, действующий в России закон "Об инвестиционных фондах" позволяет использовать исламские финансы в РФ уже сейчас, но предмет для внесения законодательных инициатив все равно есть.
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