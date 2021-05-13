Для привлечения исламского финансирования Госдума проанализирует законодательство РФ

19:50 Источник: Интерфакс

Комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение о создании рабочей группы по исламским финансам, ее участники рассмотрят возможность точечного изменения российского законодательства для привлечения финансирования из исламских стран, сообщил "Интерфаксу" глава комитета Анатолий Аксаков.



"Есть инициаторы, которые говорят, что необходимы точечные изменения в законы для того, чтобы простимулировать приток исламских финансов из ОАЭ, из других исламских стран. Для этого решили создать рабочую группу, которая изучит возможность использования инструментов исламского финансирования", - сказал Аксаков.



Глава комитета не исключил внесения определенных изменений в действующее российское законодательство с целью облегчения внедрения таких инструментов в правовой порядок.



"Есть депутаты, которые проявили интерес, говорят об этом, причем конкретно называют вопросы, которые необходимо отрегулировать. Они предлагают в законодательстве, возможно в законе "Об инвестиционных фондах", прописать, что будут использоваться так называемые альтернативные финансы, специальный будет раздел, который посвящен запретам и разрешениям", - уточнил депутат.



По мнению Аксакова, действующий в России закон "Об инвестиционных фондах" позволяет использовать исламские финансы в РФ уже сейчас, но предмет для внесения законодательных инициатив все равно есть.





