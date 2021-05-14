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Цена бензина в США достигла рекордного за 7 лет уровня из-за атаки на Colonial Pipeline

10:05 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничная стоимость бензина в США достигла рекордно высокого уровня с 2014 года после приостановки работы трубопровода компании Colonial Pipeline. Об этом сообщила в четверг на своем сайте некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА).

"С момента приостановки работы трубопровода в прошлую пятницу до утра четверга цены на бензин в стране выросли в среднем на семь центов. Средние показатели за неделю достигли 3,02 доллара (за галлон, 3,785 л - прим. ТАСС) - это наивысшие показатели с октября 2014 года", - уточнила ассоциация, отслеживающая колебания расценок на более 60 тыс. автозаправок в стране.

По оценкам специалистов ААА, в ближайшее время колебание розничных цен на бензин будет продолжаться. Расценки вернутся в норму по мере возобновления эксплуатации трубопровода. Агентство Блумберг ранее предупреждало, что приостановка работы объекта может привести к росту цен на топливо до самого высокого уровня за последние семь лет.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Этот вирус при проникновении в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва хакеров не выплатит сумму запрошенного выкупа. По данным американских СМИ, преступники похитили до 100 Гб данных. Фирма была вынуждена приостановить работу.

По трубопроводу Colonial Pipeline, который идет из Техаса в Нью-Джерси, транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. В четверг компания объявила, что работа трубопровода полностью восстановится в течение дня.

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