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Дальность полета гиперзвуковых ракет армии США будет достигать более 2775 км

14:00 14.05.2021 Источник: Интерфакс

Радиус действия разрабатываемых для армии США гиперзвуковых ракет будет составлять более 2775 км, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на представителя Пентагона.

Батарея наземного комплекса Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) будет состоять из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя контейнерами на каждом с гиперзвуковыми ракетами.

Первые опытные пусковые установки уже поступили в армейскую часть, месторасположение которой Пентагон не раскрывает.

Разработка нового комплекса осуществляется в рамках программы Operational Fires (OpFires) Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и контракта с корпорацией Lockheed Martin.

Американские комплексы гиперзвукового оружия наземного базирования в ядерном и неядерном оснащении предназначены для подавления вражеских целей в любой точке планеты в течение одного часа.

"Целью программы OpFires является разработка и демонстрация инновационной системы наземного базирования, позволяющей планирующему гиперзвуковому оружию преодолевать современную противовоздушную оборону противника и быстро и точно наносить удар по важнейшим во временном плане целям", - ранее сообщало DARPA.

Вооруженные силы США в текущем году планируют провести два очередных испытания планирующего гиперзвукового блока, сообщило издание Defense News, ссылаясь на директора управления Армии США по гиперзвуковому оружию генерал-лейтенанта Нила Тергуда. По его словам, еще два испытания планируется провести в апреле-июне 2022 года.

В ходе испытания 19 марта прошлого американская гиперзвуковая ракета поразила цель с отклонением от нее всего на 15 см. Летное испытание было проведено на гавайском острове Кауаи. Планирующий блок пролетел на гиперзвуковой скорости до цели. Самое первое успешное летное испытание было проведено в октябре 2017 года.

Испытываемый гиперзвуковой блок (The Common-Hypersonic Glide Body или C-HGB) является универсальным для систем вооружений Армии и ВМС США. Он способен развивать скорость в пять раз превышающую скорость звука, может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.

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