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Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн в день кибератаки - Bloomberg

14:32 14.05.2021 Источник: Коммерсант.ru

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline направила хакерам криптовалюты на $5 млн, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло 7 мая — в день кибератаки, которая привела к приостановке работы трубопровода.

Представитель Colonial Pipeline отказался от комментариев на тему выплаты. Ранее The Washington Post и Reuters со ссылкой на источники писали, что Colonial Pipeline не намерена платить выкуп.  Коммерсантъ

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