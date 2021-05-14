Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн в день кибератаки - Bloomberg

14:32 Источник: Коммерсант.ru

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline направила хакерам криптовалюты на $5 млн, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло 7 мая — в день кибератаки, которая привела к приостановке работы трубопровода.



Представитель Colonial Pipeline отказался от комментариев на тему выплаты. Ранее The Washington Post и Reuters со ссылкой на источники писали, что Colonial Pipeline не намерена платить выкуп. Коммерсантъ