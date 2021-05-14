Семь тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три дня
14:57 14.05.2021
Москвичи активно посещают павильоны «Здоровая Москва» в парках города - за три дня медицинское обследование в них прошли 7000 горожан. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это "очень неплохая цифра". "Примерно сутки ждать результатов анализа, и если есть отклонения, вам будет звонок от врача телемедицинского центра" , - отметила Ракова.
Специальные павильоны «Здоровая Москва» в московских парках будут работать все лето и в первые дни осени. Павильоны будут действовать каждый день с 08:00 до 20:00 без перерывов. Для проведения обследования пациенту необходим документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права, социальную карту москвича), или его копию. Предварительно записываться не нужно.
Отметим, что проект «Здоровая Москва» начал действовать в 2019 году. Бригады врачей принимают горожан в специальных парковых павильонах. За 124 дня медосмотр в них тогда прошли 430 тыс. человек. Процентам, у которых врачи выявляют какие-то отклонения, выдают направления на углубленные поликлинические исследования и записывают к профильным специалистам.
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